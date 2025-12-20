Eyeshield 21
Folge 5: 0,5 Sekunden Bodyguard
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Das Spiel gegen die Favoriten der White Knights steht an und Sena macht sich Sorgen, dass er dafür noch nicht bereit ist. Er versucht, sich unauffällig aus dem Staub zu machen, doch Youichi setzt seinen Spürhund auf ihn an.
Eyeshield 21
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH