Eyeshield 21
Folge 13: Der Schrecken des Chamäleons
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Devil Bats befinden sich noch immer im Spiel gegen die Zokugaku Chameleons. Sena wird von dem brutalen Gegner konstant zu Boden gerammt und befindet sich in einer regelrechten Schockstarre. Als ihm jedoch bewusstwird, dass Shin der weitaus stärkere Konkurrent war, gelangt er zu seiner üblichen Stärke zurück.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH