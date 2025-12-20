Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 13vom 20.12.2025
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Die Devil Bats befinden sich noch immer im Spiel gegen die Zokugaku Chameleons. Sena wird von dem brutalen Gegner konstant zu Boden gerammt und befindet sich in einer regelrechten Schockstarre. Als ihm jedoch bewusstwird, dass Shin der weitaus stärkere Konkurrent war, gelangt er zu seiner üblichen Stärke zurück.

