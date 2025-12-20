Renn bis zur Endzone, dominiere das SpielJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 3: Renn bis zur Endzone, dominiere das Spiel
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Football-Mannschaft der Deimon-Oberschule trifft auf die Koigahama Cupids. Sena will die Partie nur vom Spielfeldrand aus beobachten, doch als der Running Back des Teams mit einer Verletzung ausfällt, muss er kurzerhand einspringen. Damit er unerkannt bleibt, gibt Youichi ihm einen Helm mit getöntem Visier und nennt ihn fortan "Eyeshield 21".
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH