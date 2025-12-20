Der Fangmeister erscheintJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 9: Der Fangmeister erscheint
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Auf seinem Weg zur Schule lernt Sena Raimon kennen. Der Junge spielt für das Baseball-Team der Deimon-Oberschule, sitzt jedoch lediglich auf der Reservebank. Da die Devil Bats dringend einen Wide Receiver benötigen, überredet Sena seinen neuen Freund dazu, der Football-Mannschaft beizutreten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH