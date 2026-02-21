Eyeshield 21
Folge 113: Der zwölfte Athlet
23 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12
Die Devil Bats schaffen es nicht, Punkte gegen die Shinryuji Naga zu erzielen. Das Kombinationsspiel der Brüder Agon und Unsei ist außergewöhnlich gut, weshalb die neunmaligen Kanto-Meister nach der ersten Hälfte des Spiels bereits deutlich in Führung liegen. Selbst Yoichi scheint jegliche Hoffnung verloren zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH