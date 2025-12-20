Talent gegen WillenskraftJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 114: Talent gegen Willenskraft
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Yoichi erteilt Sena den Auftrag, Agon das restliche Spiel über andauernd zu bedrängen. Die Devil Bats müssen unbedingt verhindern, dass der Gegner noch einen weiteren Punkt erzielt. Sena gibt Vollgas und hofft, dass sein Körper den Strapazen standhalten kann ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH