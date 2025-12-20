Eyeshield 21
Folge 79: Sena Kobayakawa
23 Min. Ab 12
Sena fasst einen folgenschweren Entschluss: Vor dem Spiel gegen die Bando Spiders nimmt er seinen Helm ab und zeigt der ganzen Welt, dass Eyeshield 21 in Wahrheit Sena Kobayakawa ist. Das Publikum ist begeistert, und auch Mamori überwindet ihren anfänglichen Schock und unterstützt ihren Freund.
Eyeshield 21
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH