Eyeshield 21
Folge 81: Die Wahrheit hinter den roten Augen
23 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12
Im Spiel um den dritten Platz können die Bando Spiders ihre Führung immer weiter ausbauen. Die Devil Bats geben ihr Bestes, doch es gibt kein Durchkommen durch die Verteidigung des Gegners. Selbst Sena wird kurz vor einem Touchdown gestoppt ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH