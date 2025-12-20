Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21

Lauf, Musashi, lauf!

Staffel 1Folge 82vom 03.01.2026
Lauf, Musashi, lauf!

Folge 82: Lauf, Musashi, lauf!

23 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Die Bando Spiders haben einen Vorsprung von 20 Punkten. Sena gelingt es zwar, einen Touchdown zu erzielen, doch ohne Kicker sind die Devil Bats im Nachteil. Musashi beobachtet vom Krankenhaus aus, wie sich seine alte Mannschaft quält, und beschließt schließlich, zu seinem geliebten Sport zurückzukehren.

