Eyeshield 21
Folge 83: Das Ende der Auszeit
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Nach seiner langen Auszeit kehrt Musashi endlich zu den Devil Bats zurück - und das gerade zur richtigen Zeit. Dem Kicker gelingt es, ein Field Goal zu erzielen und den Rückstand seiner Mannschaft dadurch zu reduzieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH