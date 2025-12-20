Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21

Das Ende der Auszeit

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 83vom 20.12.2025
Das Ende der Auszeit

Folge 83: Das Ende der Auszeit

23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Nach seiner langen Auszeit kehrt Musashi endlich zu den Devil Bats zurück - und das gerade zur richtigen Zeit. Dem Kicker gelingt es, ein Field Goal zu erzielen und den Rückstand seiner Mannschaft dadurch zu reduzieren.

