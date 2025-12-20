Eyeshield 21
Folge 87: Best Eleven
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Deimon Devil Bats gehen als Sieger aus dem Match gegen die Bando Spiders hervor und sichern sich damit die Teilnahme am Christmas Bowl. Außerdem wird die Best Eleven gekürt - eine Aufstellung, für die der beste Spieler jeder Position ausgewählt wird. Von den Devil Bats werden Ryokan und Sena auserkoren.
Eyeshield 21
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH