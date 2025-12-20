Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21

Die fehlende Flamme

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 90vom 17.01.2026
Die fehlende Flamme

Die fehlende FlammeJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 90: Die fehlende Flamme

23 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12

Die Northern Light Blizzards schaffen es, die favorisierten NASA Shuttles zu besiegen und sie somit aus dem Turnier zu werfen. Panther ist enttäuscht über die Niederlage seiner Mannschaft und verliert die Lust am Football. Sena und Monta möchten ihren Freund aufmuntern und nehmen gemeinsam mit ihm an einem Freundschaftsspiel in der Nachbarschaft teil.

