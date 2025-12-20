Eyeshield 21
Folge 90: Die fehlende Flamme
23 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12
Die Northern Light Blizzards schaffen es, die favorisierten NASA Shuttles zu besiegen und sie somit aus dem Turnier zu werfen. Panther ist enttäuscht über die Niederlage seiner Mannschaft und verliert die Lust am Football. Sena und Monta möchten ihren Freund aufmuntern und nehmen gemeinsam mit ihm an einem Freundschaftsspiel in der Nachbarschaft teil.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH