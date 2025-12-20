Eyeshield 21
Folge 96: Auf zum Kanto-Turnier!
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Devil Bats sind siegreich aus dem Windbeutel-Cup hervorgegangen und wieder zurück in Japan. Die Spieler gönnen sich eine verdiente Pause, bevor sie im Kanto-Turnier noch einmal alles geben müssen. Mamori stößt auf ein Fotoalbum der Mannschaft und lässt das Herbstturnier noch einmal Revue passieren.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH