Eyeshield 21

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 97vom 24.01.2026
23 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12

Die Devil Bats freuen sich auf das bevorstehende Kanto-Turnier. Doch bevor es losgeht, hat Yoichi noch ein Höllenmatch für sein Team organisiert. Sena und seine Kameraden müssen sich in fünf weiteren Spielen beweisen. Sollten sie verlieren, dürfen sie nicht am Turnier teilnehmen. Im ersten Match treffen die Devil Bats auf die Hashiratani Deers.

