Eyeshield 21
Folge 97: Auf Wiedersehen, Onihei!
23 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12
Die Devil Bats freuen sich auf das bevorstehende Kanto-Turnier. Doch bevor es losgeht, hat Yoichi noch ein Höllenmatch für sein Team organisiert. Sena und seine Kameraden müssen sich in fünf weiteren Spielen beweisen. Sollten sie verlieren, dürfen sie nicht am Turnier teilnehmen. Im ersten Match treffen die Devil Bats auf die Hashiratani Deers.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH