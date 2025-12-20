Mission "Senas tolles Schulfest"Jetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 99: Mission "Senas tolles Schulfest"
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
An der Deimon-Oberschule findet das 21. Schulfest statt. Da Sena in der Vergangenheit bei solchen Veranstaltungen nur ein Laufbursche für andere war, möchte Monta ihm nun zeigen, wie man möglichst viel Spaß hat.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH