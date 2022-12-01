Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Kurs Nord-Nordost

DMAXFolge vom 01.12.2022
Kurs Nord-Nordost

Kurs Nord-NordostJetzt kostenlos streamen

Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 01.12.2022: Kurs Nord-Nordost

89 Min.Folge vom 01.12.2022Ab 12

Die neue Saison beginnt mit einem Paukenschlag. Um den Bestand der Roten Königskrabbe in Alaska zu schützen, hat die Fischereibehörde den Fang bis auf Weiteres untersagt! Die Maßnahme wird zum ersten Mal seit 25 Jahren ergriffen und stellt die Krabbenfischer vor ein gravierendes Problem. Jetzt müssen schleunigst Alternativen her: Während Kapitän Sig Hansen das Geschäft kurzerhand nach Norwegen verlagert, weicht ein Großteil der Flotte auf andere Beutetiere aus. Taschenkrebs und Kohlenfisch stehen plötzlich genauso hoch im Kurs, wie die artverwandte Goldene Königskrabbe.

