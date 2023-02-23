Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Der Vertrauensbruch

DMAXFolge vom 23.02.2023
Der Vertrauensbruch

88 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12

Bairdis, Schneekrabben, Kabeljau - pünktlich zum Jahresbeginn ist der Tisch im Beringmeer reich gedeckt. Doch wer sich am Winterbuffet Alaskas bedienen will, muss hart im Nehmen sein. Von Norden her schiebt sich nämlich eine gewaltige Treibeis-Front in die Fanggründe. Sogar die Zufahrt zum Verarbeitungsbetrieb auf der Insel Saint Paul könnte blockiert werden! Während Casey und Josh die „Cornelia Marie“ zum 166. Längengrad manövrieren, geht Seebär Sig Hansen eine neue Partnerschaft ein. Von Keith Colburn, dem Kapitän der „Wizard“, hat er eine Extraquote für Bairdi-Krabben abgestaubt, um den Gewinn zu maximieren.

