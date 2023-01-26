Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 26.01.2023: Canyon der Krebse
44 Min.Folge vom 26.01.2023Ab 12
An Bord der „Northwestern“ legen Sig Hansen und seine Crew einen Traumstart aufs Parkett. Die ersten Körbe mit Bairdi-Krabben sind prall gefüllt. Doch dann ereilt eine ernste Nachricht das Schiff. Bei der Schwangerschaft von Sigs Tochter Mandy gibt es Komplikationen. Auch Schwiegersohn Clark Pederson, der Kindsvater, befindet sich an Bord, sodass Sig in Erwägung zieht, die Krabbenjagd abzubrechen. Derweil gerät die „Elinore J“ auf der Suche nach Taschenkrebsen in raue See an der Pavlof Bay. Und nach einem Tipp von Rip Carlton stößt die „Saga“ auf einen lukrativen Kohlenfisch-Spot: vor Herbert Island in 600 Metern Tiefe!
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
