Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

DMAXFolge vom 09.02.2023
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 09.02.2023: Lebendige Fracht

45 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 6

Die Nachfrage nach Kohlenfisch ist groß, sodass Kapitän Jake Anderson seine Krabben-Alternative nun schnell auf den Markt bringen muss. Doch dann passiert eine Riesensauerei: Ein türkischer Frachter ignoriert die Bojen und brettert voll über die ausgebrachten Fanggerätschaften der „Saga“. Material im Wert von 60.000 Dollar steht auf dem Spiel! Die Crew hat keine Wahl. Mit einem Fanghaken müssen die Fischer in fast 500 Metern Tiefe nach den verschollenen Körben suchen. Auch die Besatzung der „Elinore J“ steht unter Druck. Mehrere Tonnen Taschenkrebse sollen als Lebendfracht nach Asien exportiert werden.

