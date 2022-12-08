Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 08.12.2022: Wilde Gezeiten
45 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 12
Ein gewaltiger Sturm tobt über dem Beringmeer. Starkregen, heftige Windböen und riesige Brecher sind die Folge. Trotz Unwetter hat sich Johnathan Hillstrand, Kapitän der „Time Bandit“, ein kniffliges Ziel gesetzt. Auf der Jagd nach den Goldenen Königskrabben muss er mit seinem Fanggerät in bislang unerreichte Tiefen vorstoßen: 220 Faden, das sind 400 Meter unter dem Meeresspiegel! Derweil hat Sig Hansen in der norwegischen Barentssee alle Hände voll zu tun, sich an das neue Schiff sowie unbekannte Fanggründe zu gewöhnen, und auf der „Patricia Lee“ ereignet sich ein lebensbedrohlicher Unfall an Deck.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.