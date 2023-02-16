Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Fahrt auf Sicht

DMAXFolge vom 16.02.2023
Fahrt auf Sicht

Fahrt auf SichtJetzt kostenlos streamen

Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 16.02.2023: Fahrt auf Sicht

45 Min.Folge vom 16.02.2023

Die „Time Bandit“ hat Goldene Königskrabben im Wert von 140.000 Dollar im Tank. Doch gerade, als sich die Besatzung auf den Weg zum Löschen der Ladung macht, streikt das Navigationssystem! Bei sternenklarer Nacht kann sich Kapitän Johnathan Hillstrand zumindest am Firmament orientieren - bis in der Ferne die Bordbeleuchtung eines alten Bekannten auftaucht. Andernorts bekommt die „Cornelia Marie“ ungewöhnliche Unterstützung: Ein Killerwal weist den Seeleuten den Weg zu den besten Fanggründen der Saison.

Alle verfügbaren Folgen