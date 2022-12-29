Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 29.12.2022: Wassereinbruch
45 Min.Folge vom 29.12.2022Ab 12
Eine Hiobsbotschaft erreicht die Krabbenfangflotte: Die Verarbeitungsbetriebe in Alaska wollen dieses Jahr vorzeitig schließen! Für Jake Anderson steht besonders viel auf dem Spiel. Denn er hat sein Schiff als Pfand eingesetzt, um die Kohlenfisch-Quote von Sean Dwyer, Kapitän der „Elinore J“, zu übernehmen. Derweil macht Greenhorn Shyanne eine schockierende Entdeckung an Bord der „Saga“: Ein Rohr im Verteilersystem ist gebrochen, sodass der Kielraum bereits halb Unterwasser steht! Ein Zeichen der Hoffnung setzt zumindest Seebär Sig Hansen. In Norwegen kann er die erste Fuhre Königskrabben auf seinem Konto verbuchen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.