Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 12.01.2023: Komplizen
44 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 12
Erst vor Kurzem hat die Hubschrauberstaffel der Küstenwache einen verletzten Decksmann von der „Patricia Lee“ ausgeflogen. Jetzt kollabiert schon wieder ein Crewmitglied auf dem Schiff von Rip Carlton. Diesmal hat es Devon Davis erwischt. Der Krabbenfischer ist urplötzlich umgekippt und hat für mehrere Minuten das Bewusstsein verloren! Ob schlicht Unterzucker der Grund für den Kollaps war, bleibt abzuwarten. Derweil schmiedet Keith Colburn von der „Wizard“ eine Allianz mit der „Cornelia Marie“. Allerdings hält es Keith mit der Wahrheit über seine Fangzahlen nicht ganz so genau, was zum Eklat am 166. Längengrad führt...
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.