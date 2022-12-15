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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Am seidenen Faden

DMAXFolge vom 15.12.2022
Am seidenen Faden

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 15.12.2022: Am seidenen Faden

45 Min.Folge vom 15.12.2022Ab 12

An Bord der „Patricia Lee“ spielen sich dramatische Szenen ab. Nachdem Francis Katungin zwischen Ankerkorb und Fanggerätschaften eingequetscht worden ist, droht der schwerverletzte Decksmann zu kollabieren! Kapitän Rip Carlton muss schleunigst einen Weg finden, damit sein Crewmitglied vom Rettungshelikopter der Küstenwache abgeholt werden kann. Mitten im Sturm kommt die Aktion dem reinsten Himmelfahrtskommando gleich. Derweil sucht die „Time Bandit“ Schutz im Windschatten der Insel Saint George, und auch Sig Hansen ist in Norwegen mit der „Stalbas“ in einen heftigen Herbststurm geraten.

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