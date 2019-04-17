Staffel 01 Folge 01 - First Dates AustriaJetzt kostenlos streamen
First Dates Austria
Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - First Dates Austria
Als die 19-jährige Marliese das Restaurant betritt beginnt Jürgen (24) plötzlich zu grinsen und dieses Grinsen will nicht mehr aus seinem Gesicht weichen. Ein Paar wie Blitz und Donner: Jürgen der DJ und Football Player, der das Nachtleben und seine DJ Karriere liebt und lebt und sich doch nach Zweisamkeit und Liebe sehnt. Und da ist die schöne, junge Mutter die gerade Matura macht um Psychologie zu studieren und gerne Model werden möchte. Jürgen ist vom Fleck weg so begeistert, dass er beginnt an sich selbst zu zweifeln: ist er hübsch genug, ist er vielleicht zu dick für sie? Kann er ihr überhaupt etwas bieten? Auch Andreas (39) aus der Steiermark ist vom Fleck weg verzaubert. Exil-Steirerin Claudia (33), die des Studiums wegen nach Wien gezogen ist, gefällt ihm nicht nur sehr gut, mit ihrem Witz und ihrer guten Laune animiert sie ihn, noch mehr aus sich herauszugehen. Die Begeisterung beruht zu Anfang nicht auf Gegenseitigkeit. Claudia wünscht sich einen jüngeren Mann, der aussieht wie Shawn Mendez und jünger, dafür größer ist als sie. Andreas, der blonde Schauspieler ist all das nicht. Dafür liegen sie humoristisch genau auf einer Wellenlänge, aber reicht das als Grundlage für mehr? Johnny (50) aus Bad Gleichenberg sucht nach einer einfühlsamen Frau. Treue, Ehrlichkeit und Humor stehen auf seinem Date-Wunschzettel. Eigenschaften, die Modeverkäuferin Ingrid (48) mitbringt und ebenfalls auch sucht. Zusätzlich möchte sie mit ihrem zukünftigen Partner auch tanzen, was Johnny zwar kann, aber nicht unbedingt will.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick