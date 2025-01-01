Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 01 Folge 03 - First Dates Austria

49 Min.Ab 6

Oleg (42), der gebürtige Russe mit Wohnsitz in Niederösterreich staunt nicht schlecht, als er von seinem Date Verena erfährt, dass sie erst 28 Jahre jung ist. Roland (35) aus Steyr krempelt sein Leben gerade komplett um. Nach dem Umzug und einem Jobwechsel möchte er nun auch endlich das erste Mal in seinem Leben eine Beziehung haben und das zu einem Mann. Und Monika (60) aus Wien sehnt sich nach einem Partner, mit dem sie ihre "letzten guten Jahre" in der Pension verbringen kann.

