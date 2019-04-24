Staffel 01 Folge 02 - First Dates AustriaJetzt kostenlos streamen
First Dates Austria
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - First Dates Austria
Im First Dates-Restaurant treffen sich Andreas aus dem Bezirk St.Pölten-Land und Margit aus Wien Ottakring. Andreas ist sichtlich angetan, doch kann er mit Margit, die ihn unverhohlt anflirtet und nicht auf Blümchensex steht, mithalten? Außerdem treffen Karoline aus dem Bezirk Vöcklabruck und Andras aus dem Tullner Bezirk im First Dates-Restaurant aufeinander. Die 28-jährige Restaurantfachfrau mit Habsburger-Faible hat klare Vorstellungen: "Er soll sich beim Wein gut auskennen und wissen, dass nicht nur Sojasprossen, sondern auch ein Steak gut ist. Er soll sich auch holen, was er will." Kann der 33-jährige IT-Techniker den Wünschen der jungen Niederösterreicherin gerecht werden? Der 53-jährige Frühpensionist Peter ist seit eineinhalb Jahren solo unterwegs und sucht eine liebevolle Frau. Sein einziges Manko? Er hat noch nie eine Frau angesprochen. "Ich bin Basketballer und ich spreche keine Frauen an, weil ich gerne Körbe werfe und keine Körbe sammle." Der erste Eindruck von Christine aus Linz sagt dem Salzburger zu. Doch ob die 55-jährige Linzerin das genauso sieht?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick