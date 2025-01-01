Staffel 01 Folge 05 - First Dates AustriaJetzt kostenlos streamen
First Dates Austria
Folge 5: Staffel 01 Folge 05 - First Dates Austria
48 Min.Ab 6
Stefan, 56, pflegt sein Äußeres und pimpt auch Kleidungsstücke, die ihm zu langweilig sind, mit Nieten und anderen Accessoires. Auch seine Frau wünscht er sich gepimpt! Edith, 64, aus dem Burgenland hat damit gar kein Problem. Alina, 20, aus Salzburg ist eine richtige Städterin. Vom idyllischen Landleben hält sie wenig. Pech für Elektriker Michael aus Tamsweg im Salzburger Land. Natalia, 36 ist eine gebürtige Polin. An ihrem ersten Arbeitsplatz als Assistentin eines Zauberers hat sie gelernt, strahlend zu lächeln. Mit diesem Lächeln versucht sie nun Christian, 61, aus Wien zu verzaubern.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4