ATVStaffel 1Folge 8vom 19.06.2019
50 Min.Folge vom 19.06.2019Ab 6

Manuela (33) ist Fahrschullehrerin und lehrt ihren vornehmlich männlichen Schülern den Umgang mit Lkw. Die Powerfrau reist gerne und träumt von einem Partner mit dem sie irgendwann auch eine Familie gründen könnte. Postbote Mario (34) hat bereits einen Sohn, wäre aber weiteren Kindern gegenüber aufgeschlossen. Stimmt aber auch die Chemie? Ja, wenn es nach Mario allein ginge, der sich in Manuelas blauen Augen verlieren könnte. Doch kann er auch mit der Powerfrau mithalten?

ATV
