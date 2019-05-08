Staffel 01 Folge 04 - First Dates AustriaJetzt kostenlos streamen
First Dates Austria
Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - First Dates Austria
51 Min.Folge vom 08.05.2019Ab 6
Die 50-jährige Claudia hat bereits reichlich Blind-Date-Erfahrung - und trifft nun auf den 48-jährigen Personaltrainer Arthur. Stefan nimmt den weiten Weg aus Anras, Tirol auf sich, um im First Dates-Restaurant die Lehrerin Veronika zu treffen. Helmut aus dem steirischen St. Peter Freienstein ist ein echter Rocker. Ob Gaby sein Herz höher schlagen lässt? Außerdem in der Sendung: Birgit, die 28-jährige Wirtschaftsingenieurwesen-Studentin, und der 25-jährige Stefan, der bereits zu Beginn punkten kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
First Dates Austria
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4