ATVStaffel 1Folge 4vom 08.05.2019
51 Min.Folge vom 08.05.2019Ab 6

Die 50-jährige Claudia hat bereits reichlich Blind-Date-Erfahrung - und trifft nun auf den 48-jährigen Personaltrainer Arthur. Stefan nimmt den weiten Weg aus Anras, Tirol auf sich, um im First Dates-Restaurant die Lehrerin Veronika zu treffen. Helmut aus dem steirischen St. Peter Freienstein ist ein echter Rocker. Ob Gaby sein Herz höher schlagen lässt? Außerdem in der Sendung: Birgit, die 28-jährige Wirtschaftsingenieurwesen-Studentin, und der 25-jährige Stefan, der bereits zu Beginn punkten kann.

