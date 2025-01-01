Staffel 01 Folge 07 - First Dates AustriaJetzt kostenlos streamen
First Dates Austria
Folge 7: Staffel 01 Folge 07 - First Dates Austria
50 Min.Ab 6
Der schüchterne Lenhard (23) aus Liezen fährt gerne Motorrad und ist auch in einem Biker-Club. Wer das nicht akzeptiert, kann leider nicht seine Freundin werden, denn dieses Hobby geht ihm über alles. Eine Motorradbraut will er aber nicht an seiner Seite, seine Traumfrau ist natürlich und untätowiert. Dieser Beschreibung entspricht Lisa (26) perfekt. Schon an der Bar verliert sie sich in Lenhards hellblauen Augen und gesteht ihm das. Doch warum reagiert er darauf genervt?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
First Dates Austria
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4