First Dates Austria

Staffel 01 Folge 07 - First Dates Austria

ATVStaffel 1Folge 7
Staffel 01 Folge 07 - First Dates Austria

Staffel 01 Folge 07 - First Dates AustriaJetzt kostenlos streamen

First Dates Austria

Folge 7: Staffel 01 Folge 07 - First Dates Austria

50 Min.Ab 6

Der schüchterne Lenhard (23) aus Liezen fährt gerne Motorrad und ist auch in einem Biker-Club. Wer das nicht akzeptiert, kann leider nicht seine Freundin werden, denn dieses Hobby geht ihm über alles. Eine Motorradbraut will er aber nicht an seiner Seite, seine Traumfrau ist natürlich und untätowiert. Dieser Beschreibung entspricht Lisa (26) perfekt. Schon an der Bar verliert sie sich in Lenhards hellblauen Augen und gesteht ihm das. Doch warum reagiert er darauf genervt?

