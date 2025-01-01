Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
First Dates Austria

Staffel 01 Folge 09 - First Dates Austria

ATVStaffel 1Folge 9
Staffel 01 Folge 09 - First Dates Austria

Staffel 01 Folge 09 - First Dates AustriaJetzt kostenlos streamen

First Dates Austria

Folge 9: Staffel 01 Folge 09 - First Dates Austria

51 Min.Ab 6

Sabrina (26) sucht einen Mann, der ehrlich, lustig und stark ist. Nur ein Kind soll er nicht haben. Die Beschreibung passt perfekt zu Manuel (27) und beide kommen sich schnell näher. Doch nachdem schon erste Zukunftspläne geschmiedet werden, droht der Traum zu platzen: Der Bauleiter hat einen Sohn. Irenes (52) Traummann muss ein ganz bestimmtes Kriterium erfüllen. Sein Sternzeichen muss zu der Widder-Dame passen. Als Skorpion hat Gerald (52) zunächst schlechte Karten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

First Dates Austria
ATV
First Dates Austria

First Dates Austria

Alle 1 Staffeln und Folgen