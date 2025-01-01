Staffel 01 Folge 06 - First Dates AustriaJetzt kostenlos streamen
First Dates Austria
Folge 6: Staffel 01 Folge 06 - First Dates Austria
Wolfgang aus Graz spielt in seiner Freizeit Eishockey und sucht eine Frau, mit der er eine Familie gründen kann. Die 42-jährige Valerie aus Radenthein in Kärnten macht gerade die Ausbildung zur Pflegeassistentin. Sie hat bereits ein Kind und möchte eigentlich keine Kinder mehr. Obwohl sie in diesem wichtigen Punkt nicht übereinstimmen, passt die Chemie zwischen den beiden sofort. Doch finden sie auch genug Gemeinsamkeiten, um sich wiedersehen zu wollen? Jana aus Ulm in Deutschland studiert in Krems. Im First Dates-Restaurant staunt der 30-jährige Lagerlogistiker Daniel nicht schlecht, als er die hübsche 23-Jährige an der Bar antrifft. Ob die beiden bei Tisch auch Gemeinsamkeiten feststellen können? Optisch sind sie schon einmal nicht abgeneigt voneinander...
