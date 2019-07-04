Staffel 01 Folge 10 - First Dates AustriaJetzt kostenlos streamen
First Dates Austria
Folge 10: Staffel 01 Folge 10 - First Dates Austria
"Der Mann muss mir alles montieren können im Haushalt, was ich montiert brauche", sagt Nicole, denn sie weiß was sie will. Die 34-Jährige betreibt einen Taschen-Onlineshop. Ursprünglich aus Graz, ist sie von den Grazer Männern allerdings nicht sehr begeistert. Gut, dass ihr Date Marc aus dem niederösterreichischen Oberwaltersdorf kommt. Nur leider ist der 45-jährige Beamte vom Aussehen her gar nicht ihr Typ. Ob die beiden trotz holprigem Start Gemeinsamkeiten finden? "Ich suche einen Mann fürs Leben", meint Tobias aus Lustenau. Doch dafür muss natürlich auch noch das Einverständnis von seiner Mama her, ist sich der 31-Jährige sicher. Beim Aussehen legt er besonders auf die Zähne Wert. Im First Dates-Restaurant trifft er auf Andi aus Kirchbichl, Tirol. "Ich bin auf dem Mars geboren", erzählt der 22-jährige Viktor aus Wien Margareten mit ukrainischen Wurzeln Barkeeper Marcus, als er im First Dates-Restaurant ankommt. Der professionelle Pokerspieler ist in Sachen Traumfrau relativ offen. Dann müsste ihm die 23-jährige Stefanie aus Königstetten ja eigentlich zusagen oder? Doch was hält die Sozialpädagogin davon, dass sie im First Dates-Restaurant auf einen überzeugten Marsianer trifft?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick