Die Popcornkonferenz / Wenn Strom schwimmt / Lupo ist bedientJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 21: Die Popcornkonferenz / Wenn Strom schwimmt / Lupo ist bedient
23 Min.
Fix und Foxi sind begeistert, denn ihre Popcorn produzierende Pflanze ist der Renner des Flohmarkts. Der Konkurrenz gefällt das gar nicht. Professor Knox begibt sich auf die Reise, um die Tiefsee zu erforschen. Fix und Foxi und Lupinchen begleiten ihn. Auf einer Party präsentiert Professor Knox einen Dienstboten-Roboter. Lupo träumt schon davon, permanent bedient zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fix & Foxi
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Your Family Entertainment