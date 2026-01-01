Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fix & Foxi

Die Popcornkonferenz / Wenn Strom schwimmt / Lupo ist bedient

RiCStaffel 2Folge 21
Die Popcornkonferenz / Wenn Strom schwimmt / Lupo ist bedient

Die Popcornkonferenz / Wenn Strom schwimmt / Lupo ist bedientJetzt kostenlos streamen

Fix & Foxi

Folge 21: Die Popcornkonferenz / Wenn Strom schwimmt / Lupo ist bedient

23 Min.

Fix und Foxi sind begeistert, denn ihre Popcorn produzierende Pflanze ist der Renner des Flohmarkts. Der Konkurrenz gefällt das gar nicht. Professor Knox begibt sich auf die Reise, um die Tiefsee zu erforschen. Fix und Foxi und Lupinchen begleiten ihn. Auf einer Party präsentiert Professor Knox einen Dienstboten-Roboter. Lupo träumt schon davon, permanent bedient zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Fix & Foxi
RiC
Fix & Foxi

Fix & Foxi

Alle 2 Staffeln und Folgen