Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Südamerika Spezial

ProSieben MAXXFolge vom 14.05.2015
Südamerika Spezial

Südamerika SpezialJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 14.05.2015: Südamerika Spezial

134 Min.Folge vom 14.05.2015Ab 12

Kriminalität und Lebensfreude, Tradition und Moderne: Südamerika - ein Kontinent der Gegensätze. Reporter Harro Füllgrabe besucht Insassen und Mitarbeiter der Gefängnisstadt San Pedro. Deutsche Wurst für Kolumbien: Metzgermeister Daniel Alvarez Jacobsen erklärt Herstellung, Produktion, Zubereitung und Verkauf. Außerdem: Der schusssichere Schneider: Das Spezialgebiet des Kolumbianers Miguel Caballero ist die Herstellung und Produktion kugelsicherer Textilien.

Alle verfügbaren Folgen