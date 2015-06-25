Galileo 360°
Folge vom 25.06.2015: Wir machen's besser
110 Min.Folge vom 25.06.2015Ab 12
In dieser Folge dreht sich alles ums Handwerk. Kai-Uwe Möschler betreibt in Deutschland eine Leder-Manufaktur und lässt sich in Marokko die traditionell arabische Art der Lederbearbeitung zeigen. Jan Korbes möchte ein Futtersilo zum Haus umbauen und verwendet dafür nur gebrauchte Materialien vom Schrottplatz. Ein Südtiroler Schreiner stellt handgefertigte Luxus-Koffer her, und in der britischen Schuhmanufaktur von John Lobb entstehen echte Einzelstücke.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben