Galileo 360°
Folge vom 07.01.2016: Under Control - Hüter des Gesetzes
110 Min.Folge vom 07.01.2016
Handgranaten überprüfen, Sprengkörper bewachen, mit scharfer Munition hantieren - das klingt für die meisten wie ein Albtraum. Für Falk und Dominique ist es ihr Arbeitsalltag, denn sie sind Azubis im Munitionsdepot der Bundeswehr. Weitere Themen u. a.: Harro Füllgrabe bei der Polizei in Tijuana / Matthias Fiedler und Fahrkartenprüfer / Mit dem Gesundheitsamt auf der Tattoo-Convention / Die Aufpasser
