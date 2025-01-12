Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Wohnträume - Die spektakulärsten Häuser der Welt: Dorfschule & Das Lebensprojekt

ProSiebenStaffel 2025Folge 1vom 12.01.2025
Wohnträume - Die spektakulärsten Häuser der Welt: Dorfschule & Das Lebensprojekt

Wohnträume - Die spektakulärsten Häuser der Welt: Dorfschule & Das LebensprojektJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 1: Wohnträume - Die spektakulärsten Häuser der Welt: Dorfschule & Das Lebensprojekt

49 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12

Wie lebt man in einer 400 Jahre alten Dorfschule? Was bewegt einen Mann, 60 Jahre lang an einem Haus mitten im Wald zu bauen? Und warum verzichtet eine Familie am Lago Maggiore komplett auf Fenster? "Galileo X-Plorer" reist nach Japan, die USA, Spanien und in die Schweiz, um diese außergewöhnlichen Geschichten zu erzählen.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen