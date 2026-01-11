Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2025Folge 33vom 11.01.2026
49 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Die "Galileo X-Plorer" enthüllen die Säulen des heutigen Reichtums. Immobilienmaklerin Seyda Taygur öffnet die Türen zu Luxusvillen und zeigt, warum Dubai immer mehr Menschen anzieht. Schokoladenproduzent Martin van Almsick kreiert Kamelmilchschokolade und erklärt den weltweiten Hype. Lackartist Danny Schramm verwandelt Luxusautos in Statussymbole, während VIP-Concierge Nabil Djabbari Einblicke in die Welt der Superreichen gewährt.

