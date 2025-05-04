Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Dream Big: Die Jagd nach dem perfekten Moment

ProSiebenStaffel 2025Folge 11vom 04.05.2025
Dream Big: Die Jagd nach dem perfekten Moment

Dream Big: Die Jagd nach dem perfekten MomentJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 11: Dream Big: Die Jagd nach dem perfekten Moment

50 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12

"Galileo" hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensträume der "Galileo"-Reporter wahr zu machen. Für Jan beginnt die Mission: Big Wave Surfen in Nazaré, Portugal. Eine gefährliche Aufgabe. Christoph will einmal erleben, wie es ist in der Schwerelosigkeit zu schweben. Zwei Träume, zwei Aufgaben.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen