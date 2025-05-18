Die größten Rätsel der Welt - Wasser und FeuerJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 12: Die größten Rätsel der Welt - Wasser und Feuer
50 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12
Das "Galileo X-Plorer"-Team begibt sich auf große Missionen und sucht Antworten auf Rätsel der Welt. Gibt es vor Mauritius einen Wasserfall unter Wasser? Brennt es unter der US-Stadt Centralia unterirdisch? Und was hat es mit der sagenumwobenen Strandinsel auf sich, woher kommt der kreisrunde Krater und was hat das mexikanische Militär damit zu tun? Was sich dahinter verbirgt, zeigen wir einer neue Folge von "Galileo X-Plorer: Die größten Rätsel der Welt - Wasser und Feuer".
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben