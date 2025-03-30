Galileo X-Plorer
Folge 8: Secrets of London
49 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12
"Galileo X-Plorer" geht auf eine faszinierende Reise durch London. Von den schwindelerregenden Höhen des Big Ben bis in die geheimnisvollen Tiefen einer Stadthöhle - Vincent Dehler lüftet Londons bestgehütete Geheimnisse, ermöglicht exklusive Einblicke in ein königliches Penthouse und entdeckt die Kunst des Butlerns. Erstmals öffnet sich für ein deutsches Kamerateam die Tür zu einem luxuriösen "Car Vault", wo Supercars von reichen Londonern auf ihre nächste Ausfahrt warten.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben