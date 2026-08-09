Galileo X-Plorer
Folge 19: Zoom In - Europa
50 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
"Galileo X-Plorer" reist durch Europa: Warum fliegen in Griechenland Zehntausende selbstgebaute Raketen durch einen Ort? Was suchen Taucher in Estland in den Ruinen eines sowjetischen Gefängnisses? Wie bringt ein norwegisches Dorf Sonnenstrahlen in die monatelange Dunkelheit? Was verbirgt sich hinter einer rätselhaften Waldkreuzung in Kroatien, die zu einem gigantischen Bergtor führt? Warum schwebt ein Mann in Deutschland in einem seltsamen Gefährt über Millionen von Pflanzen?
Weitere Folgen in Staffel 2026
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Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2023-2026: ProSieben