Berlin: Stadt der unendlichen ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 29.06.2026: Berlin: Stadt der unendlichen Überraschungen
49 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
Berlin kann und wild sein, aber manchmal auch ganz schön überraschend. Denn wer denkt, hier gibt’s nur Beton und Straßenlärm, liegt falsch. Wir zeigen das Berlin, das im Verborgenen liegt und das selbst viele Einheimische nicht kennen.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen