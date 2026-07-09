Joybuy: Kann der neue Logistik-Gigant Amazon vom Thron stoßen?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 09.07.2026: Joybuy: Kann der neue Logistik-Gigant Amazon vom Thron stoßen?
48 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Bekommt Amazon hier Konkurrenz? Das neue E-Commerce-Unternehmen Joybuy aus China verspricht Same-Day-Delivery, günstige Preise und eine gigantische Auswahl - alles ohne versteckte Kosten. Hinter dem neuen Player steckt JD.com, ein chinesischer Logistik-Gigant mit 172 Milliarden Euro Jahresumsatz und eigenem Shopping-Center in Peking. Seit gerade mal drei Monaten ist Joybuy in Deutschland aktiv - und greift direkt Amazons schwächste Stelle an: die Lieferdauer.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen