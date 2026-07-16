Gratis-Urlaub in Frankreich: Wo ist der Haken?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 16.07.2026: Gratis-Urlaub in Frankreich: Wo ist der Haken?
48 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Urlaub im Schloss oder auf dem Weingut - und das komplett kostenlos? "Petsitting" und "Work and Travel" versprechen Traumurlaube, ohne auch nur einen einzigen Euro auszugeben. Das Konzept ist simpel: Reisende passen auf Haustiere auf oder helfen bei der Ernte und erhalten im Gegenzug freie Unterkunft und echte Abenteuer. Lohnt sich diese Art des Gratisurlaubs wirklich?
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen