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Galileo

Trigemas einzigartiges Rezept für deutsche Textilien

ProSiebenFolge vom 14.07.2026
Trigemas einzigartiges Rezept für deutsche Textilien

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Galileo

Folge vom 14.07.2026: Trigemas einzigartiges Rezept für deutsche Textilien

47 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12

In einer Welt, in der die meisten Textilien um den Globus reisen, schwimmt ein deutsches Familienunternehmen erfolgreich gegen den Strom. Trigema produziert seit Jahrzehnten T-Shirts und Sportbekleidung komplett in Deutschland - vom Garn bis zum fertigen Produkt. "Galileo" zeigt, dass höchste Qualität, kurze Transportwege und sichere Arbeitsplätze auch hierzulande möglich sind und wie das Unternehmen dadurch wettbewerbsfähig bleibt.

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