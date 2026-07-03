Köln: Die Stadt der verrückten GeschichtenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 03.07.2026: Köln: Die Stadt der verrückten Geschichten
50 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Köln steht vor allem für seinen Dom und den Karneval. Doch hinter den bekannten Wahrzeichen verbergen sich Geschichten, die selbst Einheimische staunen lassen. "Galileo" entdeckt steinerne Fußballspieler hoch oben im Dachstuhl des Doms, begleitet Spezialteams, die unter dem Rhein auf Schatzsuche gehen, und besucht einen streng gesicherten Ort, an dem Millionäre ihre wertvollsten Weine lagern.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen