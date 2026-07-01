München: Hinter der perfekten FassadeJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 01.07.2026: München: Hinter der perfekten Fassade
49 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
München steht für Tradition, Lebensgefühl und bayerische Gemütlichkeit. Doch hinter dem bekannten Postkartenmotiv verbirgt sich eine Stadt voller ungewöhnlicher Orte und faszinierender Menschen. "Galileo" entdeckt eine Alm mitten in der Großstadt, Hühner auf Hochhausdächern und eine Münzprägeanstalt, in der täglich Millionen Münzen entstehen. Wie funktioniert das berühmte Glockenspiel am Marienplatz? Läuft dort alles automatisch oder steckt noch echte Handarbeit dahinter?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen